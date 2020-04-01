ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، أحد الأشخاص في مدينة أخميم في سوهاج، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وبيعها للتجار، على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه، وتبين أن حجم تعاملاته طبقا للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه.

كما ضبط أحد الأشخاص بمدينة طنطا، لاتهامه بالاشتراك مع شخصين آخرين، أحدهما متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الشخص المتواجد خارج البلاد، لاستبدالها بعد ذلك بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم بإحدى القرى بمحافظة الغربية والقرى المجاورة مقابل عمولة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

واعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع باقي المتهمين، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال سنة طبقا للفحص المستندي بما يعادل 3 ملايين جنيه.

وفي الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك مكتب سفريات بالمنتزه، لإتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، متخذا من مكتبه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

ونجح ضباط الأموال العامة فى الدقهلية، في القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير بمدينة نبروه، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذا من مكتب الإستيراد والتصدير الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.