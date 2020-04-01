اتحاد الصناعات: اتخذنا ما يلزم من إجراءات لتأمين منشآتنا

قال خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إنّه مع بداية ظهور فيروس كورونا، أجرى اتحاد الصناعات، الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت الصناعية، وتأمين العاملين بها، واستمرار عملية العمل داخل المصانع والشركات.

وأضاف عبدالعظيم، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه تم تخفيض عدد العاملين في القطاع الإداري داخل الشركات والمنشآت الصناعية، ومنع التدريب الخارجي للعاملين، ومقابلة أي عملاء، وأصبح التواصل إلكترونيا أو هاتفيا فقط، لعدم الاختلاط بين العاملين والعملاء من الخارج، وإلغاء الاجتماعات المباشرة.

وتابع أنّه بالنسبة لخطوط الإنتاج، تم تقليل عدد العاملين في الوردية الواحدة، وزيادة عدد الورديات في عدد من المصانع، إذ وصلت لـ3 ورديات يوميا، وتوعية العمال بالمحافظة على النظافة الشخصية، واستخدام القفازات والكمامات داخل المنشأة، وتوفير المطهرات لرش ونظافة المنشآت وتوفير المواد الكحولية.

وأوضح أنّ المنشآت الصناعية تعمل في أفضل صورة، وأنّه عند اكتشاف حالتين في أحد المصانع بالإسماعيلية، اتخذت الإجراءات، والتأكد من سلامة باقي العاملين، ونفس الوضع في الحالة التي ظهرت بإحدى الشركات بالمحلة الكبري.

ولفت إلى أنّ الاتحاد أكد لرئيس الوزراء أنّنا سنوفر المنتجات المحلية للمستهلكين، كما نحتاج إلى زيادة الاستثمار في المواد والمستلزمات الطبية، لتغطية الاستهلاك المحلي، وفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.