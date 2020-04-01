صور.. زحام على منافذ صرف التموين في الغردقة

شهدت منافذ صرف التموين زحام شديد من المواطنين بمدينة الغردقة وكذلك على المخابز منذ صباح اليوم الأربعاء، وذلك بدون تنظيم لعملية الصرف وسط تكدس المواطنين على منافذ الصرف.

من جانبه، استنكر المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريح لـ"الوطن" السلوك الخاطئ من المواطنين في التكالب على صرف التموين منذ اليوم الأول للشهر، وقال إن هذا الزحام يعرض صحتهم للخطر والعدوى مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة التموين أن جميع البضائع والسلع التموينية متوافرة بأسواق ومنافذ الصرف بمدن البحر الأحمر على مدار الشهر، قائلا توفير المواد التموينية في أي وقت خلال الشهر لأي مواطن مسؤوليتنا، لافتا أنه قام بتوفير جميع المواد التموينية التي تكفي مواطنين البحر الأحمر ولا داعي للزحام.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة سنة، ولا توجد زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة وضبط الأسواق، وقال إنه لا توجد أي شكاوى بخصوص نقص في السلع أو زيادة في الأسعار، لافتاً إلى تكثيف الحملات المرورية على الأسواق للسيطرة على الأسعار.