وزير النقل: تشغيل 76 قطارا في المترو لتقليل التكدس تجنبا لعدوى كورونا

قال المهندس الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنّ الوزارة ممثلة في شركة مترو الأنفاق، بدأت تشغيل 76 قطارا بالخطوط الثلاثة للمترو، وفقا لجداول التشغيل المؤقتة بسبب فرض حظر التجوال فى البلاد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بواقع 41 قطارا بالخط الأول (المرج الجديدة - حلوان)، و27 قطارا بالخط الثانيي (شبرا الخيمة - المنيب)، و8 قطارات بالخط الثالث (العتبة - نادي الشمس)، موضحا أنّ الشركة نجحت في تخفيف الكثافات داخل عربات القطارات.

وأضاف وزير النقل، لـ"الوطن"، أنّه جرى تخفيض زمن التقاطر بين القطارات إلى دقيقتين لمنع الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ الوزارة تعمل بكل طاقتها لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وأكد الوزير أنّ صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى، وأنّ عمليات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة بالخطوط الثلاثة للمترو، لافتا إلى أنّه سيتم توزيع كمامات طبية على الركاب مجانا، كما أنّه يتابع حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.