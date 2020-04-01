بسبب كورونا.. الوادي الجديد تدعم منافذ صرف المعاشات بكراسي واستراحات

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاربعاء، إنه وجه بضرورة رفع مستوى التجهيز والتنظيم بمكاتب البريد والبنوك ومنافذ المعاشات ودعمها بمظلات وكراسي، وذلك لتوفير كافه سبل الراحة والحماية للمواطنين من أصحاب المعاشات، واستيعاب أكبر عدد منهم.

وأضاف المحافظ، خلال جولته التفقدية اليوم لمكتب البريد الرئيسي وهيئة التأمينات والمعاشات بمدينة الخارجة، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، أنه جري التأكد من جاهزية المنافذ لاستقبال المواطنين، خاصة بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم.

وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم عمليات الصرف من خلال اللائحة التي وضعتها وزارة التضامن الإجتماعي، وتسليم كروت بالأرقام لكل مواطن، منعًاَ للتزاحم والتكدس، والحرص على ترك مسافات بين المقاعد المخصصة للانتظار حرصًا على صحتهم وسلامتهم.