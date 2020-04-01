هجوم برلماني على المدارس الخاصة بسبب تسريح المعلمين وعدم رد المصروفات

هاجم عدد من النواب بالبرلمان، المدارس الخاصة، بسبب تسريح المعلمين والعمالة وعدم سداد جزء من المصروفات في ظل الظروف الحالية.

وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريح بعض المعلمين العاملين في المدارس الخاصة، وكذلك باقي أفراد المنظومة، وذلك بحجة الأوضاع الراهنة، مما يعد تعسفا واضحا وصريحا ضد المعلمين، في الوقت الذي رفض أصحاب المدارس رد جزء من المصروفات لأولياء الأمور بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح "نصر الدين"، أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إليه بشأن هذا الأمر، تتضمن تهديد العاملين بالمدارس الخاصة بالتسريح وعدم صرف المستحقات المالية المستحقة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، محذرا من نتائج هذه الخطوة التي تنعكس على شريحة عريضة من المجتمع المصري، في الوقت الذي اتخذت الدولة حزمة من القرارات لحماية محدودي الدخل، بينما يواصل بعض أصحاب المدارس تعسفهم ضد المعلمين.

وشدد النائب، على ضرورة خروج قانون التعليم للنور على أن يتضمن ما يخص المعلم، مع تضمين مثل هذه الحالات في القانون الجديد حتى يحفظ حقوق المعلم، ولا يجعله عرضة أن يجد نفسه في الشارع في أي وقت، خاصة ان أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، مناشدا أصحاب المدارس بالتكاتف وتحمل المسؤولية في الوقت الراهن.