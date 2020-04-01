أثناء الحظر.. ضبط حلاق متهم في قضية قتل بالقناطر الخيرية

ألقى ضباط مركز القناطر الخيرية القبض على حلاق متهم في قضية قتل، وذلك خلال حمله أمنية شُكلت لمتابعة تنفيذ إجراءات الحظر، وأُحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بقيام المقدم المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث بحملة، لمتابعة تنفيذ إجراءات الحظر، وضبط الخارجين على القانون والهاربين من الأحكام القضائية، وكذلك الصادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح ج ع"، 28 سنة، حلاق، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص من ضبط المدعو "و ج م"، 41 سنة، ومطلوب التنفيذ عليه في 21 حكم حبس تبديد.