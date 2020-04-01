مقترحات برلمانية بإلغاء سداد فواتير الكهرباء لمحدودي الدخل

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، إعفاء أول شريحتين من سداد فواتير الكهرباء، وهي الفئات من محددي الدخل والتي تدعمها الدولة، وذلك لمعاونتهم ودعمهم في مواجهة الظروف الحالية بسبب مجابهة الدولة لفيروس كورونا.

وتقدم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يطالب فيه الحكومة بإصدار قرار بتأجيل سداد فواتير الكهرباء لأول شريحتين، وهم جميعا من محدودي الدخل، مؤكدا أنها مبالغ ليست كبيرة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدول لمساعدة محدودي الدخل لمواجهة جائحة كورونا.

وقال "حساسين" لـ "الوطن"، إن محدودي الدخل وعمال اليومية يتعرضون لظروف صعبة مع توقف الكثير من أبواب الرزق بسبب الظروف الحالية، والإعفاء أو التأجيل، سيساعد هذه الفئات على مواجهة تلك الظروف.

كما طالب المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بإلغاء فواتير الكهرباء خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا على الشريحتين الأولى والثانية، لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل وتأجيل السداد لباقي الشرائح.

وقال "السويدي"، لـ "الوطن"، إن معظم أصحاب الشريحتين الأولى والثانية من البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل، ولن يحملوا الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة، لاسيما مع انخفاض سعر برميل البترول الذي وصل إلى 20 دولارا، وهو الأمر الذي يخفف من أعباء الطاقة بالموازنة.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعفاء الشرائح البسيطة من فواتير الكهرباء، أمر ضروري للتيسير على محدودي الدخل ويتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة بصرف معونات لعمال اليومية والعمالة الموسمية.

وأضاف "نظير"، لـ "الوطن"، أن الظروف الحالية تستوجب اتخاذ إجراءات صعبة، وعلى وزارتي الكهرباء والمالية البحث في سبل لتخفيف المعاناة دون ضغط كبير على الموازنة العامة، خاصة إذا طال أمد الأزمة.