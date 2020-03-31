منها فواتير الكهرباء والغاز.. تعاملات مستثناة من قرار حد السحب اليومي

قرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، وذلك كإجراء مؤقت واحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وترصد "الوطن" التعاملات المستثناة من قرار حد السحب وفقًا لتعليمات البنك المركزي على النحو التالي:

- يستثنى من هذا الحد، سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.

- لا يُطبق القرار على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.

- يستثنى من القرار الإيداعات الحكومية "كهرباء - غاز - مياه - بترول" يتم قبولها دون حد أقصى، مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي.

- قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) دون حدود قصوى مع الالتزام بحد الصرف.

- قبول الشركات المقدمة للمقاصة دون أي حدود قصوى.

- فى حالة تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدًا، والباقي إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر دون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

- سداد مستحقات الائتمان دون حد أقصى.

- يسمح للعملاء بسداد أي التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان- إلخ).

وجاء القرار في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.