بعد إصابة طبيب بكورونا.. بوتين يعقد اجتماعات للحكومة عبر الفيديو

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا للحكومة، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، بعد يوم من إعلان إصابة طبيب التقى الرئيس، بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، دينيس بروتسنكو، بالعدوى.

وكان بروتسنكو التقى الرئيس الروسي، الأسبوع الماضي، وتصافحا، وفق ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي.

وسارع حينئذ المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن بوتين يجري فحوصا مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

وقال الكرملين، اليوم، إن قرار عقد الاجتماع الحكومي عبر الفيديو يأتي بسبب "مخاوف من فيروس كورونا".