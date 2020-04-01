طقس الخميس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى غدا الخميس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا وتكون الرياح معتدلة، ويسود الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتتكون شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وعن طقس السواحل الشمالية الغربية، فيكون لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا والرياح تكون معتدلة، وعن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيكون طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 26

شبين الكوم 13 26

طنطا 13 24

دمنهور 13 22

الإسكندرية 14 22

بلطيم 14 22

مطروح 11 21

السلوم 13 24

سيوة 14 26

بورسعيد 15 22

دمياط 14 23

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 13 27

السويس 14 26

العريش 13 23

رفح 12 22

رأس سدر 16 25

نخل 12 25

نويبع 20 25

طابا 18 24

كاترين 10 21

الطور 18 27

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 27

بنى سويف 14 27

المنيا 12 28

أسيوط 13 28

سوهاج 13 29

قنا 14 30

الأقصر 16 32

أسوان 17 33

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 23 38

المدينة 17 35

الرياض 20 36

المنامة 23 30

أبوظبى 23 32

الدوحة 23 30

الكويت 18 32

دمشق 04 20

بيروت 14 19

عمان 07 18

القدس 07 16

غزة 11 20

بغداد 14 28

مسقط 22 28

صنعاء 12 16

الخرطوم 26 42

طرابلس 15 26

تونس 12 16

الجزائر 10 17

الرباط 06 18

نواكشوط 20 32