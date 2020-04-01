انتظام صرف المعاشات في مكاتب بريد ومدارس الأقصر

انتظمت حركة أعمال صرف معاشات شهر أبريل، بمحافظة الأقصر، حيث توافد الأهالي على مكاتب البريد والمدارس التي خصصتها المحافظة، خاصة بعد تركيب العديد من المظلات أمام المكاتب والمدارس لإراحة كبار السن منهم.

وبدأت عملية صرف المعاشات، من اليوم الأربعاء، طبقًا لجدول الصرف بمكاتب البريد، فأقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافق 1 و2 و4 أبريل، ومن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل، وأكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل.

أما من لم يصرف في أيامه المحددة، يتم الصرف له اعتبارًا من الأحد 12 أبريل، كما يتم السماح باستخدام جميع البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث المقبلة، وسيعمل السيستم طبقًا للمواعيد السابقة الذكر فقط.