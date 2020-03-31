بالفيديو.. مرشدة سياحية تشيد بالحجر الصحي في الأقصر: أنا منبهرة

قالت جلاديس حداد مرشدة سياحية، إنها كانت تصطحب فوجا أمريكيا بالأقصر وأثناء التحرك من أسوان بالمركب أبلغتها أحد الموجودين بالفوج بأن زوجها درجة حرارته مرتفعة فتم الكشف عليه من قبل الدكتور المقيم على المركب والذي شخص الحالة بنسبة 30% أنها فيروس كورونا، فتم عزله عن زوجته وعدم خروجهما، لافتة إلى أنها تواصلت مع وزيرة الصحة في أسوان وتم إرسال فريق طبي لأخذ المسحة من السائح وزوجته وظهرت النتيجة بإيجابية حالة السيدة وسلبية زوجها وبعد ساعة تم أخذهم لمستشفى إسنا التي يوجد بها الحجر الصحي.

وأضافت جلاديس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أن كل الجهات المعنية تواصلت معها بداية من مديرية الأمن، شرطة السياحة، وزارة الصحة، وفي اليوم التالي تم أخذ مسحات من كل المصريين الذين تعاملوا مباشرة مع الحالات، وإلغاء كافة الزيارات لهم.

وأشادت المرشدة السياحية بالتعامل قائلة: "أنا منبهرة بالتعامل من كل الجهات، وأن أول مسحة كان معظم الحالات سلبية، ماعدا 3 حالات مصريين و3 حالات إيجابية أجانب وتم عزلهم في مستشفى الحجر بإسنا، حاولت إني أرجع منفعش بالرغم من سلبية الحالة وكان لابد من الغلق عليهم أسبوعين في المركب وعدم خروجهم من غرفهم بالإضافة للطعام الذي يقدم لهم، وتم عمل مسح على 60 فرد ووجود حالتين إيجابيتين فقط وحالتهم مستقرة".