"أميك" يكشف الحصص التسوقية لمصنعي السيارات خلال فبراير

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع وانخفاض معدل الحصص التسويقية للشركات المصنعة للسيارات، خلال شهر فبراير من العام الجاري 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم 2019.

وأظهر التقرير حجم المبيعات بالوحدة، وترتيب الشركات المصنعة حسب نسبة كل شركة من المبيعات.

وحسب التقرير احتلت شركة "شيفروليه" المرتبة الأولى من ناحية الحصة التسويقية الخاصة بها والتي وصلت نسبتها إلى 18% لتسجل انخفاضا عن شهر فبراير من عام 2019 والتي حققت خلاله نسبة 21%.

وأظهر التقرير ترتيب الشركات المصنعة من حيث ارتفاع وانخفاض نسب الحصص التسويقية الخاصة بكل شركة مصنعة، حيث جاءت شركة "تويوتا" بالمرتبة الثانية في تلك القائمة، والتي حققت نسبة 10% خلال شهر فبراير2020، بينما حققت نسبة 10% خلال فبراير2019.

فيما جاءت شركة "نيسان" بالمرتبة الثالثة، حيث حققت نسبة وصلت إلى 10% خلال فبراير2020، بينما سجلت نسبة 20% خلال فبراير2019.