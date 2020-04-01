البنك الأهلي يغلق مقر شارع التسعين بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

أعلن البنك الأهلي المصري، غلق مبنى فرع شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا الجديد، وإلزام العاملين به بالعزل الوقائي لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم.

الموظف الذي تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، كان عائدا من إجازة بدأها بتاريخ 19 مارس الماضي، وحسب قول أحد العاملين بفرع البنك، رفض ذكر اسمه: "كان تعبان وعمل تحليل واتأكد من إصابته هو وكل أسرته في الحجر الصحي دلوقتي".

الموظف المُكتَشف إصابته بفيروس كورونا، كان يعمل في مبنى العمليات البنكية في الدور الخاص بالحوالات، وحاليا صدر قرار بغلق الفرع بذات المبنى، وإجراء الفحوصات لزملائه في المكان وعزلهم لمدة أسبوعين، بحسب قول أحد العاملين في البنك.