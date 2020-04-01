ارتفاع مبيعات "الملاكي" 138% خلال فبراير حسب الـ CC لكل فئة

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات سيارات "الملاكي" خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2019، وذلك حسب الـ"سي سي" الخاص بكل فئة.

أوضح التقرير الصادر، من "أميك"، أنّ نسبة ارتفاع مبيعات سيارات "الملاكي" وصلت إلى 138% خلال شهر فبراير 2020 بمبيعات وصلت إلى 16602 وحدة، مقارنة بفبراير 2019 بمبيعات وصلت إلى 6980 وحدة.

وأشار التقرير، إلى أنَّ نسبة مبيعات السيارات الملاكي الأكبر من 1000 سي سي، وصلت 303 سيارات خلال فبراير 2020، بينما حققت مبيعات 18 وحدة خلال فبراير 2019، أما السيارات من 1500 إلى 1600 "سي سي"، حققت مبيعات 9187 خلال فبراير 2020، وخلال فبراير 2019 حققت مبيعات وصلت إلى 3131 وحدة.