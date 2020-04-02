بسبب شات "اباحي" التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة سوهاج

"خاينة وتستاهل الموت.. شفت ليها شات جنسي مع أكتر من شاب.. كانت بتخوني وبتمارس الجنس من خلال الوتس آب".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل زوجته خنقا بمركز سوهاج اعترافاته بعد أن شاهد لها شات جنسي.

وأضاف الزوج المتهم أثناء مثوله أمام قاضى المعارضات قائلا: "إنه متزوج منذ قرابة 5 سنوات، وانه فوجئ بعلاقات متعددة لزوجته، وشاهد لها شات جنسي مع عدد من الشاب، مما دفعه للانتقام منها وقتلها، وعقب تنفيذ جريمته، أبلغ الشرطة بأن زوجته انتحرت إلا أن القوات كشفت ملابسات الجريمة".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت التحريات والتحقيقات أن قوات الشرطة بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من مباحث المباحث، تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، إلى مكان الواقعة، وتبين أن مسرح الجريمة عبارة عن شقة مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وتبين عدم وجود آثار عنف فى الشقة، وسجلت القوات أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها عثر عليها مشنوقة ومعلقة فى سقف الغرفة، وبمناظرة الجثة، تبين أن الضحية مصابة بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء جسدها نتيجة التعدى عليها بالضرب.

وبمناقشة الزوج أقر بأنه متزوج منذ 5 سنوات، ولديه طفلين، وأن زوجته انتحرت بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وأنه عاد من عمله عثر عليها مشنوقة داخل غرفة النوم.

وبمواجهته بأن هناك آثار ضرب في مختلف أنحاء جسدها، ما يشير إلى أن أحدا قتلها، وأيضا تمت مواجهته بما جاء في المعاينة عن سلامة منافذ الشقة، وعدم بعثرة في محتويات الشقة، اعترف الزوج بأنه وراء الواقعة، وأقر أنه كان يشك في سلوك زوجته وكانت تخونه عبر التليفون، ورسائل واتس اب، إباحية، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.