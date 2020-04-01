سيارات لبيع اللحوم في الجيزة.. المفروم بـ60 جنيها والفرخة بـ30

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضخ سيارات لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية من خلال سيارات اليوم الواحد لشباب الخريجين، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، التي تطرح المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة، إذ يصل سعر كيلو اللحمة والمفروم لـ60 جنيها، وسعر الفرختين 60 جنيها، وكيلو الفيليه 60 جنيها، وتسهيلا على المواطنين.

وتتواجد السيارات في أحياء جنوب وشمال وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية، وتتمركز السيارات في الميادين الآتية جنوب الجيزة: "أم المصريين، المنيب، ساقية مكي، بولاق الدكرور، شارع ناهيا، وكوبري صفط حي شمال، شارع البوهي، أول البراجيل، العمرانية، شارع الثلاثيني، شارع الدكتور بجوار الكنيسة الطالبية، سوق شلتوت، وسوق الكونيسة".