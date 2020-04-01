التجمع: أزمة كورونا ستمر بتماسك ووعي المصريين بإجراءات مكافحة الفيروس

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إنّ انتشار فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على الأوضاع السياسية في كل دول العالم، وجميع الأحزاب علقت الأنشطة والاجتماعات تماشيا مع قرارات الدولة الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أنّ الأحزاب عليها دور في تقديم التوعوية اللازمة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة والحد من احتمالية الإصابة بالمرض، مؤكدا أنّ الأزمة ستمر بتكاتف الجميع وتماسك وعي المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتصاعدة، التي تنفذها المؤسسات المعنية لمواجهة المرض.

وتابع أنّه على نواب البرلمان كل في دائرته، الاستمرار في الدور التوعوي للمواطنين وحثهم بالالتزام بتنفيذ الإرشادات العامة التي تعلن عنها المؤسسات المعنية في الدولة للحفاظ على الصحة، والابتعاد عن التجمعات كثيفة المواطنين، وعدم الانسياق وراء الشائعات.