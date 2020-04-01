تأجيل "عمومية الصحفيين" لأجل غير مسمى

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنّه تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة، الذي كان مقررا عقده الجمعة المقبل، لأجل غير مسمى نظرا للظروف القاهرة الحالية.

وأضاف شبانة في بيان عنه، أنّه اتفق مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان على استحالة إقامة الجمعية العمومية أو حتى تحديد موعدها، إلا بعد أن تهدأ الأمور وتتضح بالنسبة لفيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الزملاء.

وكان اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين مقررا له الجمعة الأولى من مارس الماضي، إلا أنّها لم تكتمل فتم تأجيله أكثر من مرة وفق صحيح القانون.