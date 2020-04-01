بعد منعها من المقاهي.. الشيشة المحمولة والإلكترونية تغزو الأسواق

بعد سنوات من الركود، شهدت الأسواق الشعبية والتجارة الإلكترونية انتشارا واسعا لمبيعات الشيشة العادية والإلكترونية خلال الأسابيع الماضية، بعد قرار منع تداول الشيشة في المقاهي بجميع المحافظات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال شحاتة مبروك، تاجر بالغورية، إن منع الشيشة من عدد كبير من المقاهي ساهم في لجوء المواطن إلى الشيشة المحمولة أو العادية وهو ما أدى إلى تحريك المبيعات بشكل كبير بعد سنوات من الركود وجميعها تأتي مستوردة من الصين، وخاصة المصنوعة من الزجاج الملون أو الاستانلس.

وعن الأسعار، أوضح أن هناك مخزونا كبيرا لدى التجار حاليا نتيجة لتراجع السياحة خاصة بعد انتشار الوباء عالميا حيث تعتمد عليها المقاهي السياحية بشكل كبير، لافتا إلى أن الأسعار تتراوح 75 إلى 200 جنيه، إذا كانت تحمل نقوشا فرعونية، أما الشيشة المحمولة فتباع من 50 لـ 100 جنيه، فيما واصلت مواقع التواصل الاجتماعي نشر عروض لبيع الشيشة الإلكترونية، وتوصيلها إلى المنازل عبر التجارة الإلكترونية.

وأكد أن هناك مواقع أخرى عرضت أشكالا جاذبة وتصميمات مختلفة للشيشة الإلكترونية معاها جوزة بطارية هدية بسعر بلغ 6750 جنيها، كما عرضت مواقع أخرى بيع الشيشة بعبارات مزاجك شغلنا، مؤكدين أن الشيشة العادية تنقل فيروس كورونا بالمقارنة بالإلكترونية الأكثر أمنا على الصحة، بحسب الدعاية للترويج لها، ويتم توصيلها لحد البيت عن طريق الطلبات "on line" لحين تحسن الأحوال.