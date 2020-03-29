غلق كافتيريتين خالفتا قرار الحظر وقدمت الشيشة بطوخ

قرر المهندس محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، غلق كافتريتين تقدمان الشيشة فى قريتي السفاينة وبلتان، لمخالفتهما قرار الحظر، حيث فتحت أبوابها وقدمت مشروبات وشيشة.

وقام رئيس مدينة طوخ قام بحملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطه طوخ، للمرور على المقاهي، والتأكد من تنفيذ قرارات الحظر وعدم الفتح.

وقام رئيس المدينة بالمرور على قرى سنهرة وبرشوم وكفر الرجالات والعمار الكبرى وامياى وبلتان وتم ضبط مقهى فى بلتان تعمل وتقدم الشيشة، وعلى الفور تم التحفظ على "الشيش" الموجودة وتم تشميع المقهى.

كما تم ضبط مقهى فى قرية السفاينة تعمل ليلًا، وتقدم الشيشة، وتم تشميعها فورًا، وقال رئيس المدينة إنه تم تحرير محضرين لأصحابهما فورًا.