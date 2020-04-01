قيادي بـ"مستقبل وطن" يحذر من الانسياق وراء المنابر الإعلامية المأجورة

قال إسلام شعراوي، عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن جميع القرارات التي تتخذها الدولة المصرية بجميع قطاعاتها ومؤسساتها في هذا التوقيت العصيب تزامنًا مع اجتياح انتشار فيروس كورونا المُستجد بأغلب دول العالم، تستهدف الحفاظ على سلامة الشعب المصري في المقام الأول.

وأضاف إسلام، في بيان اليوم، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي أعدت خطط استراتيجية محكمة لمواجهة فيروس كورونا وظهر هذا في إقرار سلسلة من القرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذ من حين لآخر، مُؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تتخذها مصر تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، واللوائح العلمية في مواجهة كورونا، مُطالبًا المواطنين باتباع القرارات الحكومية بالحد من التجمعات، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، للوقاية من تفشي عدوى فيروس كورونا.

كما أكد عضو أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تتعامل بشفافية تامة حول ملف انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث تصدر وزارة الصحة بيانًا صحفيًا يوميًا لوسائل الإعلام يشمل عدد الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات بشكل مُستمر لمصارحة الرأي العام بما يحدث بكل مصداقية، مُحذرًا من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة والشائعات التي تروجها منافذ إعلامية مأجورة تبث من الخارج بهدف عرقلة خطة الدولة في مواجهة كورونا، مُطالبًا المصريين باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وأشاد شعراوي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول صرف مكافآت استثنائية من صندوق "تحيا مصر" لجميع العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.