برلماني يطالب بمنع تصدير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لمدة 3 أشهر

طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بإصدار قرار بمنع تصدير كل السلع الضرورية، سواء الغذائية أو المستلزمات الطبية والأدوية لمدة 3 أشهر.

وأوضح "عبدالعزيز" في بيان، أننا في ظروف استثنائية لا يعلم أحد تداعيتها، ولا إلى أين قد تصل الأمور، لعدم اكتشاف مصل وقائي لهذا الوباء العالمي حتى الآن، ولا يعلم أحد الوقت الذي سوف ينتهي فيه هذا الوباء من العالم.

وأضاف أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، خطوة جيدة، ولكننا نحتاج وقف تصدير جميع السلع الغذائية والطيبة لحين وضوح الرؤية بشأن انحصار وباء كورونا.