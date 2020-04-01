الأوقاف تنعي حمدي زقزوق: الأمة فقدت عالما ومفكرا كبيرا مستنيرا

نعت وزارة الأوقاف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، والذي وافته المنية مساء اليوم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: "باسمي وباسم جميع العاملين بالأوقاف، ننعي بخالص الأسى والحزن، الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، ونتقدم لأسرته بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدين أن الأمة قد فقدت عالما ومفكرا كبيرا مستنيرا، سائلين الله عز وجل، أن يتقبل صالح أعماله، وأن يغمره بعميم رحمته، وأن يلهم آله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان".

وأعلنت الوزارة عن توجه وفد من أئمة وعلماء الأوقاف للمشاركة في تشييع جنازة الدكتور زقزوق.

ونعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وجامعة الأزهر، الدكتور زقزوق، وأكد المجمع في بيان له، أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في التجديد في الفكر الإسلامي، وخدمة العلم وأهله، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.

وتقدم المجمع والجامعة بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.