إيطاليا تسجل 727 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيطاليا 727 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا 110 آلاف حالة.

وأعلنت إيطاليا، صباح اليوم، تمديد حالة الإغلاق المعلنة لكبح جماح انتشار جائحة فيروس كورونا إلى 13 إبريل الجاري.

جاء ذلك، وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، خلال تصريح وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا، في مؤتمر صحفي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي حول حالة طوارئ فيروس كورونا.

وقال "سبيرانتسا" إن الحكومة الإيطالية قررت التمديد حتى يوم 13 إبريل، لجميع التدابير التي جرى تبنيها حتى الآن، للحد من الأنشطة والتحركات الفردية.