محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء عن توافر السلع التموينية ومواجهة كورونا

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس - بمشاركة جميع المحافظين - آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكل القطاعات، فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية، كما طمأن المحافظ رئيس الوزراء على توفر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية ومراجعة الأرصدة بصفة يومية مع استمرار عمل المصانع بكامل طاقتها.

كما أكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين، لافتًا إلى فتح 46 منفذا بالمدارس ومراكز الشباب لصرف معاشات شهر أبريل للمواطنين بالتنسيق مع هيئة البريد والأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز ووكلاء الوزارات لتطهير تلك المقرات وتعقيمها وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس والزحام، بالإضافة إلى تخصيص 13 مدرسة بعدد 11 إدارة تعليمية لتوزيع شريحة النت على طلاب الصف الأول الثانوى ومنع التكدس والزحام.

وأضاف المحافظ أنه تم تكثيف الجهود وتنظيم العمل بجميع المستشفيات وتزويدها بكل المستلزمات الطبية والاحتياجات وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه، خاصة مع بدء إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا بعدد 4 معامل pcr بمستشفيات الصدر والحميات تسهيلًا على المواطنين، بالإضافة إلى استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة للوافدين من الخارج، فضلًا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر انتقال المواطنين والإغلاق التام لجميع المحال التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محال السوبر ماركت والصيدليات والمخابز بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دوري في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

كما أكد المحافظ على التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمساهمة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد وتوزيع الأغذية وأدوات النظافة والمطهرات والأدوية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (01550050292) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية كما أهاب المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.