"الغرف السياحية": السعودية لم تعلن إلغاء موسم الحج حتى الآن

قال ناصر ترك، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السلطات السعودية لم تعلن إلغاء موسم الحج حتى الآن، متابعا: "السعودية تلمح إلى إرجاء بدء التعاقد مع العملاء، آخر موعد لتوثيق عقود الحج كان في 29 شعبان، بينما ينتهي الحظر في السعودية يوم 21 شعبان وقد يمتد".

وأشار إلى أن وزارة السياحة خاطبت وزارة الحج السعودية لبحث مصير أموال المعتمرين، بعد إلغاء موسم العمرة هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، "إحنا دورنا وسيط بين العميل ومورد الخدمة، كل ما نملكه الأرباح والرسوم بتاعتي والاتنين رجعتهم للعميل، فاضل الطيران اللي يمثل من 40 لـ60% حسب سعر التذكرة والجانب السعودي مستنيين ردهم".

وأشار إلى أن هناك بعض الشركات كان لديها أزمة مالية لسدادهم مقدم لموسم رمضان والحج، "كل الأزمة دي بتتحل لكن مقدرش أقول هتتحل في يوم، ولكن فلوس العميل مضمونة بنسبة 100% ولن يتم خصم جنيه".

وأكد أن وزير الطيران تدخل بعد لجوء بعض الشركات لخصم بعض الأموال من المتعاملين، "احنا بندير أزمة كبيرة".