محافظ دمياط تبحث مع أستاذ بالأزهر سبل التعاون ضد كورونا

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الدكتورة فتحية الراعى أستاذ الأمراض المعدية بجامعة الأزهر، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الأطر الخاصة بتحقيق أواصر التعاون المشترك بين المحافظة بأجهزتها المختلفة وجامعة الأزهر لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (covid19).

واطلعت المحافظ على كل التقارير الخاصة بالجهود التي يقوم بها أطباء جامعة الأزهر لمتابعة المخالطين للحالات الإيجابية من خلال المكالمات التليفونية أو الزيارات الميدانية بمنازلهم إذا استدعى الأمر لحين انتهاء مدة الأربعة عشر يوم فترة حضانة الفيروس.

كما أكدت محافظ دمياط ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لحصر جميع المخالطين لتطبيق إجراء الحظر الصحى عليهم وفقا للاتفاق المبرم اليوم مع مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بالقطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان، لافتة أيضاً إلى حرص المحافظة على تكاتف جميع الجهود لعبور تلك الأزمة.