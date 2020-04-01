تواضروس: الصبر ضرورة اجتماعية لحياة الإنسان ويعني أن "الله سيد الزمن"

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال العظة الأسبوعية التي تُعرض على شاشة "ماي سات"،عن الصبر، حيث ذكر أن الصبر ضرورة اجتماعية لحياة الإنسان، وكلمة جميلة لها مشاهد كثيرة في الكتاب المقدس، حيث إن كل إنسان يتعرض في حياته لمواقف ومتاعب كثيرة.

وأضاف "تواضروس"، أنه أحيانًا يكون الإنسان لا يعرف إجابة للعديد من المشكلات ويكون الصبر هو الحل والإجابة "الصبر وقت الانتظار هو الإجابة، وهو ترجمة تعني الإيمان بأن الله هو ضابط الكل، وهو سيد التاريخ وهو أيضًا سيد الزمن، الإنسان مش في إيده يغير الكثير من الأحداث التي تحدث في الزمن".

وتابع: "مقدرش أختصر الاسبوع وأخليه أربع أيام، فقط، مقدرش أختصر الطفل في عمره بيكبر سنة ورا سنة أخليه يتخرج من الجامعة وهو عمره 6 سنوات، دي حاجة اسمها صبر التربية، لازم الأسرة تفضل تربي وتكبر من سنة لسنة لحد ما يتخرج الإنسان وهو عنده 23 سنة، صبر سنين طويلة"، كما أن هناك صبر في أحداث المرض، وصبر على العلاج، "لما الطبيب يقول المرض ده هياخد 10 أيام أو هياخد شهرين أو ثلاثة لازم الإنسان يصبر".