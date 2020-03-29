البابا تواضروس: قرأت كتب التاريخ قبل قرار غلق الكنائس بسبب كورونا

تحدث تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن قرار إغلاق الكنائس في إطار إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البابا تواضروس، خلال عظة الأحد: "قرار غلق الكنائس ودور العبادة صعب ولكن ضروري للحفاظ على صحة الجميع، أنا شخصيًا قرأت كتب التاريخ لمعرفة الإجراءات المتخذة في ظل هذه الظروف".

وأوضح: "قرأت في بعض القرون، إن الكنائس ودور العبادة كانت تغلق لفترة طويلة جدًا، وأرجوكم نتحمل قليلًا من أجل الوقاية" وأكمل: "ممكن من خلال الوسائل الحديثة السؤال عن الأسر، وبعض الكنائس بدأت تمارس سر الاعتراف من خلال التليفون وبعض اجتماعات الصلاة والتسبحة، ونسأل الله أن تمر هذه الفترة، ومتطولش".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد عرض عظة الأحد الأسبوعية ليكون في تمام الساعة 10.30 صباحا على قنوات ON والحياة، ويلقيها هذا الأسبوع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أنّ هذا يأتي في إطار ما جرى إعلانه من إجراءات اتخذتها المجموعة، لمواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم.