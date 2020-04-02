بريد الوطن..صرخة الرهبان فى طريق الأديرة

الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر تمتاز بثروات معدنية ومحجرية هائلة ستظل الأجيال تنهل من خيراتها لسنوات طوال، وتحمل فوق ترابها الكثير من مقومات الجذب السياحى متمثلة فى مقومات سياحة السفارى الجبلية ومواقع لرواد السياحة الثقافية، وهناك تتسلط الأضواء على مزارات سياحية عالمية وتستطيع أن تضيف قدراً كبيراً من الليالى الفندقية، إلى جانب السياحة الترفيهية، التى تربعت على خريطة السياحة العالمية، وهناك المواقع الأثرية الموجودة بالمحافظة، كدير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس القابعين بصحراء مدينة رأس غارب، ويعتبران أقدم ديرين فى العالم بُنيا فى العصر البيزنطى، وتمت توسعتهما عدة مرات، حيث يقع دير الأنبا بولا جنوب شرق دير الأنبا أنطونيوس، وقد شُيد الأول على هضبة مرتفعة حيث تأسس فى القرن الرابع الميلادى بواسطة تلاميذ الأنبا أنطونيوس، ويضم الدير ثلاث كنائس أثرية، وتلك الأدوات تعتبر من أهم العناصر المعمارية التى توفر للرهبان داخل الدير مؤنهم، كما يعد دير الأنبا أنطونيوس من أقدم الأديرة فى مصر والعلم، واستغلال وزارة السياحة للمواقع الأثرية الموجودة بمدينة القصير وتحويلها لمزارات سياحية ثقافية، وإبراز هذه المزارات، كالقلعة العثمانية ومبنى ديوان المحافظة الأثرى، عمل مهم للغاية.

يسرى عزيز عبدالملاك

رئيس «الجمعية الخيرية القبطية بالمنصورة»

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