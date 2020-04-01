خالد الجندي: نريد رؤيتكم في المساجد بعد زوال أزمة فيروس كورونا

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إغلاق المساجد لا يعني إغلاق الصلاة، فعلاقتنا بالله لا تنقطع ولا تتوقف على وجود مسجد أو عدمه، فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن الهم لا يعلم به إلا الله من غلق الحرمين والمساجد، ولكن لعلها وقفة مع النفس لتكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أننا كنا نرى المساجد في الأيام العادية ولا يوجد فيها صف كامل في أي فرض من فروض الصلاة فكان على الأكثر يوجد 13 فردا في شارع يقطن فيه 130 ألف نسمة، وفي بعض المساجد كان المؤذن هو من يصلي بمفرده في صلاة الفجر، وأن ما تغير فينا هو شعورنا بالنعمة بعد تعطيلها.

وتابع: "نريد رؤيتكم في المساجد بعد زوال الهم والغم والكرب العظيم ووباء فيروس كورونا، وندعو الله أن تنتهي هذه الأزمة قبل شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الموضوعية تقتضي علينا أن نعترف أننا كلنا بحاجة لتصحيح العلاقة بيننا وبين الله وبيوتنا وجيراننا والمواطنين والأعمال والدولة".