خالد الجندي: تفاءلوا.. لو ربنا عاوز يفنينا مش هنقدر نعمل محضر في القسم

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ربط بعض المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين انتشار جائحة كورونا المستجد، وما أسموه بـ "غضب الله".

وأوضح "الجندي" خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "لو ربنا غضبان علينا كان يفنينا وكنا رحنا في ستين سلامة، يعني حد يقدر يعمل لربنا محضر في قسم شرطة؟ مش هتقدر".

وأضاف: "ربنا لو غضبان أصلًا ومش طايقك ومش بيحبك ومش عاوز يحفظك مكنش أبقاك لحد النهاردة".

واستشهد الجندي ببعض الآيات القرآنية، وقال: "إن يشأ يذهبكم ويأتِ بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز"، متابعًا: "ولو أن هذا الوباء غرضه أن يذهبنا الله، فماذا سنخسر لو تفائلنا؟ فلو تفاءلت وحدث الخير فسيكون ذلك أمرًا رائعًا، وإن لم يحدث فلن يعاير أحد أحدًا لأن كلنا سنكون متنا، والعيب على اللي خاف، ولازم نكون واثقين في ربنا".