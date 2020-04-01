محمود محيي الدين: أزمة كورونا أظهرت قدرات الدول الاجتماعية والاقتصادية

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل لعام 2030، إن أزمة فيروس كورونا كشفت عن خبرات الدول في التعامل مع مثل هذه الأزمات اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أزمة فيروس كورونا سيترتب عليها ترتيبات كثيرة وجديدة من بعض الدول، حيث سيستفيد الجميع حتمًا من تلك الأزمة، وسوف تراجع الدول أدوار كثيرة تقوم بها الآن، كما أن عقد المؤتمرات والاجتماعات سيكون مختلفًا عن الشكل الذي موجود سابقًا.

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل لعام 2030، إلى أنه يعلم أن عددًا من المنظمات الدولية سوف تتوقف عن عقد اجتماعات دورية بالشكل الذي كان معتادًا عليه، كون التكنولوجيا الحديثة وفرت بدائل جيدة في هذا الشأن.

وأكمل: "أزمة فيروس كورونا أظهرت دور مهم في قيام كل دولة بالعمل على توطين التنمية لديها، وتقليل الاعتماد على الخارج في سلع أساسية رئيسية، سواء منتجات غذائية رئيسية أو منتجات صناعية رئيسية".