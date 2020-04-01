نائب ترامب يحذر الأمريكيين من "الأيام الصعبة "

حذر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين من أن "أياما صعبة" ستكون بانتظارهم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة ولاية نيويورك، تسجيل 1400 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في صفوف عناصرها.

وقال بنس: "أيام صعبة بانتظاركم"، مشددا في الوقت نفسه على أن "المستقبل بأيديكم"، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بأوامر الإغلاق وإرشادات الوقاية الصحية.

"بنس": أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا

ودق نائب الرئيس الأمريكي جرس الإنذار، قائلا: "في هذه اللحظة، أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو إيطاليا".

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت شرطة نيويورك، أنه من بين أكثر من 36 ألف عنصر تابع لها، فإن اختبار الكشف عن كورونا أكد إصابة 1193 ضابطا وعضوا مدنيا، حتى أمس الثلاثاء.

وأشارت شرطة نيويورك، إلى أن عناصرها الذين أصيبوا بوباء "كوفيد-19"، كانوا من ضمن القوات التي تجوب شوارع مدينة نيويورك حيث تطبق أوامر الإغلاق.

وأضافت الشرطة، أن 5657 عنصرا، أي أكثر من 15 بالمائة من قواتها، اعتذروا عن الحضور إلى العمل اليوم بسبب المرض، حسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي" الأمريكي.