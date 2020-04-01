جابر عصفور ناعيا زقزوق: خسرنا أهم أصوات المجددين في القرن الـ21

نعى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 87 عاما.

وقال "عصفور" لـ"الوطن": "إذا كان الإمام محمد عبده هو إمام المجددين في العصر العشرين، فإن زقزوق هو أهم الداعين إلي تجديد الخطاب الديني في القرن الـ21، سنفتقد صوته العاقل والرزين في معركة تجديد الخطاب الديني".

وأضاف: "فكرة تجديد الخطاب الديني كانت فكرته ودعا لها حينما كان وزيرا للأوقاف في 2002، وكان يؤمن بأن الأزهر وحده لن يقوم بتجديد الخطاب الديني، لذلك دعا المثقفين وجهات أخرى، واستمرت هذه الدعوة حتى حينما اجتمع المثقفون في الأزهر في الحوارات الشهيرة قبل عهد الإخوان".

وتابع: "الدكتور زقزوق كان المحرك للحوار بين المثقفين والأزهر، فكان يجلس إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وكان المحرك الفعلي للحوارات.

وقال الدكتور عصفور: "خسرنا صوتا من أهم أصوات المجددين في العصر الـ21، ولن نجد مثله أو من يعوضنا خسارتنا الكبيرة، ففقد كان شيخا عظيما وصديقا حميما، وكنت أُنزله منزلة الأستاذ".