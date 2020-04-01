زيارات ميدانية لمجلس "أطباء الدقهلية" إلى المستشفيات لدعم الفرق الطبية

نظم مجلس نقابة أطباء الدقهلية عدة زيارات ميدانية إلى مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم النفسى لأعضاء الفريق الطبي والاطلاع بشكل مباشر على المشكلات التي تعوق تقديم الخدمة الطبية خلال الفترة الحالية.

حضر الزيارات كل من: الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد زهران أمين عام النقابة، والدكتور أحمد البيلي أمين صندوق النقابة، والدكتور حامد عزت العراقي رئيس قسم الكلى بمستشفى المنصورة الدولي.

وزار مجلس النقابة كل من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، ومستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم" لتقديم الدعم لزملائهم بكل المستشفيات وبجميع الهيئات الصحية.

يذكر أن مجلس النقابة سبق وزار مستشفى صدر المنصورة ومستشفى حميات المنصورة، وكذلك للمعامل المركزية، والتقى الأطباء والعاملين بهم.