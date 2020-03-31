"الموت فعلا بيختار".. وكيل نقابة الأطباء تنعي وفاة "اللواح" إثر كورونا

نعت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، الدكتور أحمد عبده اللواح، أول طبيب يتوفى من فيروس كورونا في مصر، قائلة: "يعتبر شهيد المهنة، وهو كان في الصفوف الأمامية في مقاومة هذا الداء، الأطباء يقدمون المثل في هذه الأيام، لأنهم خط الدفاع الأول للتعرض بالفيروس".

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الطبيب المتوفى تعرض لإصابة مباشرة من مريض يحمل فيروس كورونا، موضحة أن كل الأطباء الذين يتعاملون مع المرضى، يحمون أنفسهم عن طريق ارتداء القناع أو الكمامة والقفازات المعقمة، والابتعاد عن المريض عند مسافة محددة.

وأشارت إلى أن الطبيب الراحل كان على خلق كبير "كل زملائي اللي اتعاملوا معه كانوا بيشهدوا بخلقه، فعلا الموت بيختار، دة شهيد عمل، ونأمل في تكريم اسرته ويكرم ذكراه ويحفظ حقه".

يذكر أن الطبيب "أحمد اللواح" أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، يبلغ من العمر 50 سنة وإنه تلقى العدوى من عامل هندي، أول مصاب ببورسعيد، وكان يعمل بمصنع جنوب بورسعيد، حيث أجرى الهندى التحاليل بمختبره الخاص دون أن يعلم بإصابته، وفور علم طبيب التحاليل بإيجابية حالة الهندي عزل نفسه ذاتيا حتى ظهرت الأعرض وتأكدت إصابته، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.