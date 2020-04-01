  وزير الصحة السوداني: نخشى ونترقب بدء انتشار كورونا داخل البلاد

قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، "نخشى ونترقب أن يبدأ انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل السودان"، مناشدا المواطنين الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية لمكافحة كورونا عبر التعاون والتواصل والإبلاغ عن كل الحالات المشتبه بها والامتناع عن التجمعات للتقليل من انتشار المرض.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور.

وأكد وزير الصحة، في تصريح، أنه لم يطرأ أي تغيير على الحالات المسجلة والمعلنة، وعددها 7 حالات توفيت منها اثنتان، والتي أتت كلها من خارج السودان.

وأوضح التوم، أن اجتماعا لمجلس الوزراء السوداني، سيعقد غدا الخميس، للنظر في عدد من القضايا المتعلقة بزيادة التدابير الرامية لتقليل الحركة.

وانتقد الوزير السوداني، محاولة عدد من المواطنين اقتحام مراكز الحجر قسرا في بعض الولايات، باعتبار أن ذلك يعرضهم لخطر الإصابة.