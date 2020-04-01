"تحيا مصر": وفرنا 200 جهاز تنفس صناعي و1000 مضخة حقن لمواجهة كورونا

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن الصندوق يتواصل مع وزارة الصحة لصرف مكافآت الأطباء، مؤكدا أنه بمجرد استلام الكشوف "سنكون جاهزين لتحويل المبلغ".

وأضاف مختار: "نعمل على الشق الخاص بالسيول، والشق الخاص بمواجهة فيروس كورونا مخصص له 100 مليون جنيه، وجرى صرف 5 ملايين جنيه منهم لإعمار قرى بالجيزة، وعدد من قرى بني سويف".

وأوضح "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه على مستوى مساهمة الصندوق بمكافحة فيروس كورونا: "نشارك رجال الأعمال والأفراد المتبرعين".

وأضاف أنه جرى توفير 200 جهاز تنفس صناعي بالإضافة لـ1000 مضخة حقن سوائل، وجاري تدبير 124 جهاز تنفس صناعي، والبنك التجاري الدولي له مبادرة مهمة مع صندوق تحيا مصر في هذا الإطار.