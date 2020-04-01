حسام حداد يدعوا للتصفيق للأطباء لمدة 45 ثانية في العاشرة والنصف

دعا الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" بالخروج للشرفات والتصفيق للأطباء لمدة 45 ثانية، أثناء توقف بث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك تقديرًا لجهودهم.

وفى إطار دورها المجتمعى دشنت المتحدة للخدمات الإعلامية حملة لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم تمريض وكل العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى مصر، والذين يقفون فى المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك كوفيد 19 أو المصطلح عليه كورونا.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أن تلك المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسى، وتم الأتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة فى تلك المبادرة، لتحية الأطقم الطبية، التى تم إطلاق مصطلح جيش مصر الأبيض عليهم.

وعن تفاصيل المبادرة، أفاد "صالح" أنه فى تمام العاشرة والنصف مساء سيتوقف إرسال كل قنوات لمدة 45 ثانية، ليتحد الجميع فى توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات، "وأوجه الدعوة لكل المصريين أن يصفقوا من داخل بيوتهم فى هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض، الذى يقوم بمهمة عظيمة فى حماية أهل مصر حماها الله".