تواضروس: إغلاق الكنائس قرار صعب جدا.. ووباء كورونا جاء ليعلمنا الصبر

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار إغلاق الكنائس صعب جدًا ولا أحد كان يتوقع ذلكن لكنه ضروري للغاية من أجل سلامة المواطنين خوفًا من تفشي فيروس كورونا، موضحًا أن الوباء موجود في العالم بأكمله، والكثيرون يجلسون في المنزل ليس في مصر فقط، بل على مستوى دول عديدة جدًا ومناطق كثيرة جدا.

وأضاف "تواضروس"، خلال العظة الأسبوعية له اليوم، أنه من الممكن أن يكون الوباء جاء كي يعلم الكثيرين الصبر: "الإنسان سار في حياته مستعجل في كل شيء، وزي ما بيقولوا في العجلة الندامة، عشان كده الإنسان مش بياخد باله من حاجات كتير جدا بسبب عدم الصبر".

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن اتخاذ الحكومة إجراءات قوية من أجل سلامة المواطنين شيء جيد للغاية: "أصبر تنول، زي ما بنتعلم في الأصول الشعبية".