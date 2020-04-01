بيت العائلة ينعى "زقزوق": كان داعية للتعايش السلمي في ظلال المواطنة

نعى بيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أعضاء بيت العائلة المصرية، ببالغ الحزن والأسى العلامة الكبير وداعية التعايش السلمي في ظلال المواطنة الوارفة، العالم والفيلسوف الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس حكماء المسلمين، والأمين العام لبيت العائلة المصرية.

وتقدم بيت العائلة المصرية بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلامذته في مصر والعالم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته،ويلهم أهله وذويه وأصدقاءه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.