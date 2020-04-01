الحكومة تتصدى لـ"الجشع"

اتخذت الحكومة حزمة إجراءات متعاقبة للحد من استغلال أزمة فيروس «كورونا» وتبعات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وطمأنت الحكومة المواطنين بشأن توافر مخزون السلع الأساسية وناشدتهم عدم التكالب على شرائها تفادياً لوقوع أزمة فيما بعد، كما لوَّح مجلس النواب والغرفة التجارية وأجهزة الدولة المعنية بإجراءات عقابية لبعض التجار الذين يستغلون الأزمة الراهنة فى رفع الأسعار واحتكار السلع وبيع منتجات مغشوشة للمواطنين، وهو ما تواجهه الدولة بقبضة من حديد، فيما يتوقف الأمر فى المقام الأول على وعى المواطنين.

"الزراعة": منافذ بيع بأسعار مخفضة 20%

دفعت وزارة الزراعة بمنافذ سلع متنقلة تجوب القرى والمحافظات المختلفة، وكذلك فى المنافذ الثابتة التى يبلغ عددها 63 منفذاً منتشرة بالمحافظات، تضم منتجات الخضر، الفاكهة، البقوليات، البقالة، واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية، ولحوم الضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها، والأسماك، والعسل وزيت الزيتون، والألبان ومصنعاتها، فضلاً عن نباتات الزينة، بنسبة تخفيض تصل إلى 20% عن السوق، للقضاء على أى محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار الجشعين. وقالت وزارة الزراعة إن الإدارة العامة للزراعات المحمية دفعت بسيارات كمنافذ متنقلة محملة بمنتجات الخضر والفاكهة، والبقوليات ومنتجات الألبان والمربى والعسل، تجوب مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

"التموين" : مخزون السلع الأساسية يكفى 4 شهور

طمأنت وزارة التموين المواطنين بتوافر السلع الاستراتيجية فى مصر، وأكدت أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية آمن، يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر، وهو ما يظهر جلياً من خلال توزيع السلع من الشركة القابضة للمصانع الغذائية، لجميع المنافذ التموينية، التى بدأت منذ أسبوع فى توزيع كل هذه السلع على المنافذ التموينية.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المنافذ التموينية 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، كما أن صرف السلع التموينية سيكون على مدار الشهر كاملاً، ولا داعى للازدحام والتكدس فى أماكن التوزيع، مؤكداً فى الوقت ذاته أن هناك رقابة شديدة من الوزارة على الأسواق.

برلمانى يطالب بتطبيق الطوارئ والتسعيرة الجبرية

تقدم النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع والمنتجات الموجودة بالأسواق، للتصدى لجشع التجار الذين يستغلون أزمة فيروس «كورونا» فى احتكار ورفع الأسعار.

وقال «عبدالحميد»، لـ«الوطن»، إن التسعيرة الجبرية كانت مرفوضة فى وقت سابق على اعتبار أن الاقتصاد فى الأصل حر، لكن الوضع الآن استثنائى، ونحن فى حالة حرب ضد الفيروس، ويجب الحفاظ على المواطنين، وعندما تعود الأمور لوضعها الطبيعى يمكن إلغاؤها مرة أخرى.

وطالب «عبدالحميد» بتطبيق قانون الطوارئ على التجار الذين يرفعون الأسعار ويخزنون السلع لتحقيق أرباح حرام -حسب وصفه- على حساب المواطن، مطالباً بتكثيف الرقابة على الأسواق من جانب مباحث التموين، وفتح باب التوظيف بها لسد العجز حتى يمكنها الوجود بقوة.

"الغرف التجارية": إجراءات رادعة للتجار المُستغلين

واصلت «الغرف التجارية» مراقبة الأسواق بشكل دورى؛ لتأمين رصيد ومخزون السلع، وبصفة خاصة الاستراتيجية، ضماناً لوفرتها أمام المواطنين، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات عقابية قانونية رادعة ضد أى تاجر يمارس الاستغلال والجشع ويبالغ فى أسعار السلع، وذلك بحسب مصادر أكدت لـ«الوطن» أن هناك حالة تفاؤل فى أسواق الخضر والفاكهة بعد تراجع أسعار عدد كبير من السلع بسبب زيادة المعروض، منها البطاطس تراجعت من 8 لـ6 جنيهات، والطماطم من 7 لـ5 جنيهات، والفاصوليا من 12 لـ8 جنيهات، فيما استقرت أسعار الفاكهة فى أسواق الجملة.

"الداخلية": القبض على 174 تاجراً لاحتكارهم سلعاً أساسية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ إجراءات الدولة للوقاية من فيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 878 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 174 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و288 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، كما جرى غلق 72 مركزاً للدروس الخصوصية.

وضبط (810) قضايا تموينية متنوعة «خلال 24 ساعة».. أبرزها ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (10٫115 طن «أرز أبيض، سكر حر، زيت طعام، مسلى، صلصة») بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وضبط مسئولى محلين لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة باب شرق (بمحافظة الإسكندرية) لحيازتهما 1000 عبوة سجائر) مهربة من سداد الرسوم الجمركية. وتم ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لقيامه بتصنيع (121200 عبوة حلوى جافة «شيكولاته» منتج نهائى)، كما تم ضبط كمية قدرها (3٫950 طن «سكر حر، كاكاو، بديل الزبدة، عسل جلوكوز») مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وجرى ضبط مالك منخل غير مرخص بدائرة قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه كمية قدرها 6.750 طن دقيق بلدى مدعم قدرت بقيمة مالية 36787 جنيهاً «مستلزمات إنتاج» بقصد إعادة نخلها إلى دقيق فاخر، وضبط 5.575 طن «دقيق فاخر» منتج نهائى ناتج عن عملية النخل، وكذا كمية قدرها 13٫750 طن «نخالة ناعمة مدعمة» مخرجات عملية النخل

سقوط 4 عصابات تعمل في تحويلات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من ضبط أحد الأشخاص فى مدينة أخميم بسوهاج، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف ثم بيعها للتجار، على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، وتبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 4 ملايين جنيه. كما تم ضبط أحد الأشخاص بمدينة طنطا، لاتهامه بالاشتراك مع شخصين آخرين، أحدهما موجود حالياً بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الشخص الموجود خارج البلاد، لاستبدالها بعد ذلك بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وفى الإسكندرية، تم القبض على مالك مكتب سفريات بالمنتزه، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء. وفى الدقهلية، فى القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير، بمدينة نبروه، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، متخذاً من مكتب الاستيراد والتصدير الخاص به مقراً لنشاطه الإجرامى.