القباج: ما أثير عن جمعية رسالة غير صحيح.. وبها خيرة شباب مصر

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ما أثير مؤخرا حول جمعية رسالة، مشددة على أن كل ما أثير عنها غير صحيح.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "on e": "في حالة وجود أي شبهة بتنزل لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات تراجع الورق، وبنبقى موجودين بموضوعية كاملة، ولا ندين أو ندافع"، مؤكدة على أن اللجنة تراجع أوراق جمعية رسالة منذ أسبوع ولم تجد أي شبهة حتى الآن".

وأضافت: "جمعية رسالة دخلها 3 ملايين جنيه الفترة الماضية، وكل المبالغ مرصودة بالورق والمصروف مقيد أيضا في الورق، وأخدنا عينات وتابعناها ووجدنا إن كل شيء صحيح"، مؤكدة على أن الوزارة تراجع كل شكوى عن أي جمعية.

وتابعت: "جمعية رسالة كان فيها بعض المتطوعين ضد الدولة وتم التخلص منهم، وهي طهرت نفسها بنفسها"، مؤكدة على أن كل الأوراق الخاصة بالجمعية سليمة "الجمعية لها قاعدة شعبية قوية جدا، وفيها خيرة الشباب المصري".

وشددت على عدم التهاون مع أي جمعية تتجاوز القانون، "رسالة أو غيرها لا نتهاون في أي خطأ يمثل تهديدا لمصر أو المجتمع الأهلي، وعاملين رقابة مشددة وحازمة جدا، وكلنا خاضعين للمساءلة وأولهم أنا".