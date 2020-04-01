تم تأجيله بسبب كورونا.. عقد مؤتمر اقتصادي سوداني في2 يونيو المقبل

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الالمتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي كان مقررا أن يعقد الشهر الماضي وارجئ بسبب خطة الطوارئ للتصدي لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيعقد في 2 يونيو القادم، ويستمر لمدة ثلاث أيام.

وأشار صالح إلى أن المؤتمر سيسبقه عدد من الورش القطاعية التحضيرية تهدف للتجهيز لتوصيات وقرارات في عدد من المجالات، حيث إنها ستُرفع لتناقش في المؤتمر الاقتصادي.

وعقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم، اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، وناقش الاجتماع عددا من التقارير من ضمنها تقرير عن الإعداد للمؤتمر الاقتصادي، وما ترتب على تأجيله بسبب الظروف الصحية.

وأوضح صالح، أن الدكتور آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عبد المحسن صالح، قدما تقريرا عن الإجراءات الأولية للتحضير للمؤتمر الاقتصادي.

وأشار صالح، إلى أن هدف المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وقضايا أخرى متعلقة بتنمية الاقتصاد السوداني، مثل التضخم النقدي، قضايا الفقر، البطالة، ضعف البنى التحتية، ضعف مؤسسات الخدمة المدنية، اختلال الميزان التجاري، عجز الموازنة، انخفاض قيمة العملة الوطنية، قضايا الإنتاج والاستثمار وغيرها من القضايا.