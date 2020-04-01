بورصة باريس تغلق على انخفاضٍ حاد

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ حادٍ في مؤشرها بنسبة 4.30%، بسبب تداعيات استمرار تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتراجع مؤشر "كاك 40"، بمقدار 188.88 نقطة ليصل إلى مستوى 4207.24 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب الوباء في فرنسا إلى 4032 حالة

وكانت فرنسا، سجلت 502 حالة وفاة داخل المستشفيات في الـ 24 ساعة الماضية بسبب كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 4032 حالة.

وأوضح مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات ارتفع إلى 24639 مريض، منهم 6017 شخص في العناية المركزة في حالة خطر.

واضاف المسؤول الفرنسي، أن هذا الرقم يتجاوز الطاقة الاستيعابية في فرنسا، مشيرا إلى وجود 10935 حالة تعافي من المرض منذ أواخر يناير الماضي.