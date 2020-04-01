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محمود مسلم

تمديد فترة الإغلاق العام في باكستان إلى 14 أبريل لاحتواء انتشار كورونا

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(وكالات)
11:00 م | الأربعاء 01 أبريل 2020
تمديد فترة الإغلاق العام في باكستان إلى 14 أبريل لاحتواء انتشار كورونا

تمديد فترة الإغلاق العام في باكستان إلى 14 أبريل لاحتواء انتشار كورونا

قررت الحكومة الباكستانية تمديد فترة الإغلاق العام المطبق في باكستان حتى 14 أبريل الجاري لاحتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء هذا القرار في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الوباء، مساء اليوم، في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح وزير التخطيط أسد عمر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هذا القرار يهدف إلى الحد من انتشار الوباء، موضحا أن الإغلاق يشمل جميع المصالح العامة باستثناء مرافق شحن المواد الغذائية، ومصالح التموين والعلاج والدواء.