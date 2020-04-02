الغزالي حرب: أول شهداء الوطن بسبب كورونا كانوا من القوات المسلحة

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي إن أزمة فيروس كورونا ستغير العالم وستغير أنماط الحياة والتكنولوجيا والمجتمع، حيث غيرت نمط سلوك الأفراد، وأحيت روح الوطنية والبطولة للأطباء، وانهيار الاستقطاب للمجتمع، والعودة للعلم والتقليل من الاتجاهات الفردية، والتكنولوجية ستزدهر مستقبلا.

وأضاف حرب، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "وزير التعليم طارق شوقي بقاله سنتين بيقول التابلت التابلت أهو استخدام التابلت والتعليم عن بعد جالك أهو".

وتابع حرب أن مصر منذ فترة طويلة ومنعت جمهور الكرة في الملاعب، والعالم كله الآن منع الجمهور في الملاعب، مشيرا إلى أن الدليفيري أصبح ضرورة صحية الآن، والطب بالمراسلة أيضا، والعودة للاجتماعات الافتراضية.

وأشار الغزالي حرب إلى أن الجيش المصري كان أول من واجه أزمة فيروس كورونا، وأول شهداء لفيروس كورونا كانوا شهداء القوات المسلحة.